Уотфорд — Престон Норт Энд (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Уотфорд» занимает 6 место с 22 очками, «Престон Норт Энд» — 12 место с 16 очками.

Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Уотфорд» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Престон Норт Энд»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Престон Норт Энд».

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