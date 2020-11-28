Уэска — Севилья (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Уэска» — «Севилья» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэска» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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