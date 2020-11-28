Ротерхэм Юнайтед — Борнмут: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Ротерхэм Юнайтед» занимает 19 место с 12 очками, «Борнмут» — 3 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Ротерхэм Юнайтед» — «Борнмут» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Борнмут»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ротерхэм Юнайтед» — «Борнмут».

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