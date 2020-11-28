Рединг — Бристоль Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

В 15:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Рединг» занимает 4 место с 22 очками, «Бристоль Сити» — 2 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Рединг» — «Бристоль Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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