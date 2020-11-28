Норвич Сити — Ковентри Сити (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Норвич Сити» занимает 1 место с 24 очками, «Ковентри Сити» — 22 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Ковентри Сити» 6:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ковентри Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Ковентри Сити».

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