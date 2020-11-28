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    Марсель — Нант: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Марсель — Нант: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

    Футбол Лига 1 Марсель Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 19:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Марсель» — «Нант».

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    Последний матч между собой: «Марсель» — «Нант» 1:3 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Нант» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Марсель»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Марсель» — «Нант» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Марсель» и «Нант», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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