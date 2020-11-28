Марсель — Нант: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

В 19:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Марсель» — «Нант» 1:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Нант» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Марсель»).

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