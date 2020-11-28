Манчестер Сити — Бёрнли (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 0:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Сити»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И