Манчестер Сити — Бёрнли (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».

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