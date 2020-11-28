Химки — Краснодар (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Химки» 7:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Краснодар»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Краснодар».

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