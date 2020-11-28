Хаддерсфилд Таун — Мидлсбро (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Хаддерсфилд Таун» занимает 15 место с 14 очками, «Мидлсбро» — 9 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хаддерсфилд Таун»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Хаддерсфилд Таун» — «Мидлсбро».

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