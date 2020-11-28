Глушаков: После ЧМ-2018 российский футбол просел

Бывший капитаноценил уровень российского футбола после ЧМ-2018.

«После чемпионата мира мы просели. Вряд ли я кого-то удивлю, если скажу, что сборная России сегодня не лучшая в мире. Все же видят, какой сейчас наш футбол.

Сегодня мы играем с не самыми статусными соперниками — Турцией, Молдавией, и не можем их обыграть, а до ЧМ-2018 были матчи и серьезнее — с Аргентиной, Францией, Испанией. И выглядели мы в них в целом увереннее», — цитирует Глушакова Sport24.

Напомним, что в настоящее время Глушаков является игроком подмосковных «Химок». 0