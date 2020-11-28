Газишехир — Йени Малатьяспор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

В 13:30 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Йени Малатьяспор» — «Газишехир» 0:1 (полная статистика встреч).

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