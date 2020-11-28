Эвертон — Лидс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

Последний матч между собой: «Лидс» — «Эвертон» 2:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Эвертон»).
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