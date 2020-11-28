Днепр-1 — Шахтёр Д (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Днепр-1» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Днепр-1» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Шахтёр Д»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» — «Шахтёр Д».

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