Динамо Ческе-Будеёвице — Виктория Пльзень: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

В 20:30 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо Ческе-Будеёвице» — «Виктория Пльзень» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Виктория Пльзень»).

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