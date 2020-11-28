Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).
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