Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:30 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль».

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