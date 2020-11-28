Боруссия М — Шальке 04 (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Боруссия М» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Шальке 04». Коэффициент ставки — 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Боруссия М»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» — «Шальке 04».

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