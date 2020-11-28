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    Белшина — Рух Брест: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Белшина — Рух Брест (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 14:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Белшина» — «Рух Брест».

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    Последний матч между собой: «Рух Брест» — «Белшина» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Рух Брест»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Белшина» — «Рух Брест».

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