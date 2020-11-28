Ахмат — Локомотив: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

В 19:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Ахмат» 2:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 1.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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