Вольфсбург — Вердер (27.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вердер» — «Вольфсбург» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Вердер». Коэффициент ставки — 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вердер»).

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