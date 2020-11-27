Вольфсбург — Вердер (27.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Вердер» — «Вольфсбург» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Вердер». Коэффициент ставки — 1.91.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вердер»).
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