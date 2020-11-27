Кристал Пэлас — Ньюкасл: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (27.11.2020)

В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кристал Пэлас»).

Календарь и таблица АПЛ

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».

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