Кристал Пэлас — Ньюкасл: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (27.11.2020)

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кристал Пэлас»).
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