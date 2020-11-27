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    Геркус: Эта еврокубковая кампания уже вошла в историю как самая провальная

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, с какими проблемами столкнутся российские клубы после провальных выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    Клубы РПЛ в текущем сезоне не одержали ни одной победы в 16 матчах еврокубков. Лучший результат на данный момент у «Локомотива», который в четырех турах группового этапа Лиги чемпионов трижды сыграл вничью.

    «С этой еврокубковой кампанией все понятно — она уже вошла в историю как самая провальная — 0 побед. Ноль побед из шестнадцати игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге Чемпионов мы еще долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может — и никогда.

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    • Для начала — станет меньше денег. Во-первых, от УЕФА меньше призовых. Во-вторых, нет топовых матчей ЛЧ — нет выручки за билеты от этих матчей и, косвенно, от всех остальных клубных продуктов: мерча, спонсоров, абонементов, лож. Самое главное — намного сложнее доказать акционеру/владельцу, что нужно не то что увеличивать, но даже сохранять финансирование. Клубные бюджеты уменьшатся.

    Значит, уменьшатся бюджеты на трансферы. Клубы из низов таблицы знают, а теперь и многим лидерам предстоит узнать, что такое нулевой трансферный бюджет. И это ещё усугубляется тем, что приличные игроки не хотят ехать в клубы, не играющие в еврокубках. То есть больших денег ты предложить не можешь и еврокубков тоже. Такие условия очень отрезвляют. И ставят еще более жесткие требования к профессионализму клубных менеджеров.

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    • Конечное состояние клубов после произведенных процедур в целом можно представить, если вспомнить начало 2000-х. Мало легионеров из дальнего зарубежья, много из ближнего, низкие зарплаты, большие премиальные», — написал Геркус в своем телеграм-канале. 0

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