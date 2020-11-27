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    Fortaleza — Гойас: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Fortaleza — Гойас (27.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Fortaleza» — «Гойас».

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    Последний матч между собой: «Гойас» — «Fortaleza» 1:3 (полная статистика встреч).

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