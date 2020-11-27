ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Фейенорд»Привыкаем к дну таблицы. ЦСКА не забил «Фейеноорду» даже в большинстве
  • 08:23
    • Стадион «Барселоны» могут переименовать в честь Месси
  • 06:57
    • Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:50
    • Дубль и ассист Карлоса Винисиуса помог «Тоттенхэму» разгромить «Лудогорец»
  • 01:06
    • «Гранада» обыграла «Омонию», ПСВ — ПАОК
  • 01:03
    • «Бенфика» ушла от поражения в матче против «Рейнджерс»
    Все новости спорта

    Баринов: Страна у нас такая — каждый ждет, чтобы ты чуть провалился

    Футбол Локомотив Сборная России Футбол России
    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что думает по поводу постоянной критики в адрес сборной России.

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    В ноябре сборная России провела три игры, в которых не одержала ни одной победы. Безвыигрышная серия команды Станислава Черчесова достигла шести матчей.

    «У нас страна такая: каждый ждет, чтобы ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез.

    Я не вижу никаких поводов расстраиваться, что сборная не побеждает уже в шести играх. Вы посмотрите, какое омоложение команды идет, приезжает много новых игроков. На это нужно время. Не надо паниковать! Спокойно, справимся. Если бы вышли в Лигу А? Это тяжело, но зато представьте, как приятно играть с такими командами. Ты выходишь на поле против лучших игроков мира! Надо себя в этот момент спрашивать: "А что я могу ему противопоставить?" Надо думать не о том, как он тебя обыграет, забьет, а что ты можешь сделать — какую передачу отдать, как мяч отобрать. Против топов надо выходить с такой мотивацией.

  • СМИ: Черчесов останется главным тренером сборной России до конца Евро
  • Читайте по теме

    • Если получили бы шесть от Испании? Ну обложили бы нас всех, как обычно, и что? Зато мы играли бы с топовыми соперниками, а не с Сан-Марино или Люксембургом. Вот немцы проиграли 0:6. Бывает. Везде найдется недовольный человек, но у всех бывает. У нас жизнь такая», — сказал Баринов «Чемпионату». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Орлы» и «сороки» не порадуют результативностью?
  • «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли «Вольфсбург» прервать серию «Вердера» из одинаковых ничьих?
  • «Вольфсбург» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Лондонское дерби останется за «пчелами»?
  • «Брентфорд» — КПР. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.27
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Брентфорд — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Страсбург — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Страсбур — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Львов — Мариуполь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры