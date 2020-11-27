Баринов: Страна у нас такая — каждый ждет, чтобы ты чуть провалился

Полузащитник «Локомотива»рассказал, что думает по поводу постоянной критики в адрес сборной России.

В ноябре сборная России провела три игры, в которых не одержала ни одной победы. Безвыигрышная серия команды Станислава Черчесова достигла шести матчей.

«У нас страна такая: каждый ждет, чтобы ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез.

Я не вижу никаких поводов расстраиваться, что сборная не побеждает уже в шести играх. Вы посмотрите, какое омоложение команды идет, приезжает много новых игроков. На это нужно время. Не надо паниковать! Спокойно, справимся. Если бы вышли в Лигу А? Это тяжело, но зато представьте, как приятно играть с такими командами. Ты выходишь на поле против лучших игроков мира! Надо себя в этот момент спрашивать: "А что я могу ему противопоставить?" Надо думать не о том, как он тебя обыграет, забьет, а что ты можешь сделать — какую передачу отдать, как мяч отобрать. Против топов надо выходить с такой мотивацией.

Если получили бы шесть от Испании? Ну обложили бы нас всех, как обычно, и что? Зато мы играли бы с топовыми соперниками, а не с Сан-Марино или Люксембургом. Вот немцы проиграли 0:6. Бывает. Везде найдется недовольный человек, но у всех бывает. У нас жизнь такая», — сказал Баринов «Чемпионату». 0