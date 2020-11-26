Вольфсберг — Динамо З: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 20:55 в группе K Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо З» — «Вольфсберг» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вольфсберг»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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