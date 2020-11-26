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    Тоттенхэм — Лудогорец: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Тоттенхэм — Лудогорец (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Тоттенхэм Лудогорец Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 в группе J Лиги Европы начнётся матч «Тоттенхэм» — «Лудогорец».

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    Последний матч между собой: «Лудогорец» — «Тоттенхэм» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лудогорец». Коэффициент ставки — 1.72.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Тоттенхэм»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Лудогорец».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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