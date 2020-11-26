Тоттенхэм — Лудогорец (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе J Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Лудогорец» — «Тоттенхэм» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лудогорец». Коэффициент ставки — 1.72.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Тоттенхэм»).

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