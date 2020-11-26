Стандард — Лех П: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 23:00 в группе D Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Лех П» — «Стандард» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Стандард» — «Лех П». Коэффициент ставки — 2.58.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Стандард»).

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