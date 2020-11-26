Соболев рассказал, когда вернется на поле после травмы колена

Нападающий «Спартака»рассказал о травме колена, которую получил в расположении сборной России.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предъявил претензии к медицинскому персоналу сборной России из-за травмы Соболева.

«Меня сейчас интересует только мое здоровье. Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь — по две тренировки в день у меня. Больше ни о чем не думаю — только о здоровье.

Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть.

Честно говоря, вообще не знаю, что пишут и обсуждают в медиа. Уже несколько дней не открывал никакие сайты — только с семьей на связи, и все.

Я вообще СМИ практически не читаю, а уж сейчас после операции вообще мысли совершенно о другом», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс». 0