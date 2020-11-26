Смородская назвала главную причину успехов «Локомотива» в Лиге чемпионов

Бывший президент «Локомотива»призналась, что ее впечатлила игра «железнодорожников» в гостевом матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0).

«Локомотив» набрал три очка в четырех турах группового этапа Лиги чемпионов, трижды сыграв вничью.

«Хочется похвалить команду — они большие молодцы, особенно мне понравился второй тайм.

На мой взгляд, "Локомотив" смотрится увереннее всех остальных российских клубов в Лиге чемпионов. Результат намного лучше, чем у остальных наших команд и, безусловно, лучше, чем у самого "Локомотива" последние два года.

Мое однозначное мнение, что причина таких результатов — грамотная работа Николича. Именно она, как мне кажется, позволяет команде продолжать борьбу за выход в плей-офф в такой непростой группе.

Команда очень подкована тактически. Вчера было видно, что ребята знают, как играть, кого держать и куда двигаться. Если они не потеряют этот задел, то смогут побороться и за второе место», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс». 0