Симеоне: «Атлетико» не хватало свежести в непосредственной близости у ворот «Локомотива»

Главный тренер мадридскоговысказался об игре 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с московским(0:0).

«Лига чемпионов — это интересно, она нам нравится, и мы знаем, что она началась с трудностей. В этих двух последних играх у нас было много шансов на победу. В Москве было прохладнее, сегодня нам не хватало свежести в непосредственной близости у ворот "Локомотива", хотя мы и старались.

Нам было тяжело в играх, которые мы сыграли и проиграли в Мюнхене. Теперь дело за нами, и это хорошая ситуация. Мы с нетерпением ждем игры во вторник и сосредоточимся на достижении поставленной цели.

Как объяснить победу над "Барселоной", а затем ничью с "Локомотивом"? Это футбол, и это игра, в которой есть три результата, соперники, высокая конкуренция, независимо от турнира, и мы всегда будем в таких ситуациях. Есть много игр подряд, в которых мы должны встретиться, чтобы отреагировать наилучшим образом и с учетом обстоятельств, в которых мы должны двигаться вперед», — цитирует Симеоне AS.

По итогам четырех туров «Бавария» возглавляет таблицу группы А с 12 очками, «Атлетико» идет вторым с пятью очками. «Локомотив» занимает третье место с тремя очками, а «Зальцбург» идет четвертым с одним баллом. 0