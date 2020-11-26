Сеара — Сан-Паулу (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 01:15 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Сеара» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сан-Паулу»).

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