Сеара — Сан-Паулу (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Сеара» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сан-Паулу»).
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