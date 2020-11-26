ПСВ — ПАОК: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

Последний матч между собой: «ПАОК» — «ПСВ» 4:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСВ» — «ПАОК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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