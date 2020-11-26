ПСВ — ПАОК: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 23:00 в группе E Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «ПАОК» — «ПСВ» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСВ» — «ПАОК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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