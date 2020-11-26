Ницца — Славия П (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Славия П» — «Ницца» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ницца» — «Славия П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Ницца»).
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