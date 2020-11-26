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    Лилль — Милан: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Лилль — Милан (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Лилль Милан Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:55 в группе H Лиги Европы начнётся матч «Лилль» — «Милан».

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    Последний матч между собой: «Милан» — «Лилль» 0:3 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Милан»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Лилль» — «Милан» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Лилль» и «Милан», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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