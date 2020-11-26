Лилль — Милан (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе H Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Милан» — «Лилль» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Милан»).

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