ЛАСК — Антверпен (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе J Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Антверпен» — «ЛАСК» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЛАСК»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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