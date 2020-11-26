Куликов: «Локомотив» ехал в Мадрид за победой

Полузащитникоценил результат матча с(0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Не могу сказать, что это ничья с признаком победы. Всё-таки мы ехали сюда, чтобы выиграть. Но ничья — положительный результат, мы движемся дальше, появляются шансы выйти из группы со второго места.

Главная задача была не допустить, чтобы они отдавали передачи в середину поля, играли только через фланги. Думаю, это получилось», — сказал Куликов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам четырех туров «Бавария» возглавляет таблицу группы А с 12 очками, «Атлетико» идет вторым с пятью очками. «Локомотив» занимает третье место с тремя очками, а «Зальцбург» идет четвертым с одним баллом. 0