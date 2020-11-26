Карабах — Сивасспор (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе I Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Карабах» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Карабах»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Карабах» — «Сивасспор».

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