ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего МарадонаНеповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории
  • 19:59
    • Диего Марадона умер от остановки сердца
  • 17:06
    • Бабиков и Гараничев не выступят на стартовом этапе КМ
  • 16:52
    • СМИ: Газизов может покинуть «Спартак» зимой
  • 16:36
    • Зрители будут допущены на матчи АПЛ в Ливерпуле и Лондоне
  • 16:03
    • Гильерме включен в команду недели ЛЧ
    Все новости спорта

    Гильерме мечтает об 1/8 финала Лиги чемпионов

    Футбол Локомотив Футбол России Атлетико Футбол Испании Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал игру с мадридским «Атлетико» (0:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме

    «Результат хороший, особенно в Мадриде. Мы снова играем с "Атлетико" и знаем, насколько сложно против них в гостях. Сегодня мы не показали идеальной игры. Чуть-чуть не хватило спокойствия и уверенности, когда владели мячом. "Атлетико" постоянно прессинговал, но давал играть. В обороне мы действовали почти идеально.

    В Лиге чемпионов против "Атлетико" вратарь должен быть готов. Это топ-клуб Европы. В каждом матче против таких команд много работы. Хорошо, что выручил и помог команде набрать очки.

    Николич говорил, что не нужно прессинговать каждый раз — нужно чувствовать момент. В первом тайме "Атлетико" больше контролировал игру, чем во втором. Мы добились хорошего результата — ничья в Мадриде с "Атлетико". Это очень сложно. Все молодцы.

    Такие моменты бывают, когда есть фарт. Сегодня он был на нашей стороне. "Атлетико" забил гол. Если бы не VAR, его бы засчитали.

  • Гильерме включен в команду недели ЛЧ
  • Читайте по теме

    • Пора сделать хорошую Лигу чемпионов. Мы здесь третий год подряд, имеем достаточно опыта, чтобы играть против таких команд. Через неделю важная игра с "Зальцбургом". Будет решаться вопрос о нашем месте в Европе. Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов? Нужно бороться и быть уверенными в себе», —приводит слова Гильерме официальный сайт «Локомотива». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли ЦСКА реванш за поражение в Роттердаме?
  • ЦСКА — «Фейенорд». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • АЕК снова устроит «Заре» погром?
  • АЕК Афины — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лестер» продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Брага» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.35
  • Прогноз на матч АЕК Афины — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брага — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мольде — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры