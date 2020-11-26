Гранада — Омония: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 23:00 в группе E Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Омония» — «Гранада» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Омония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Омония»).

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