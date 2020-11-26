Федун: В РПЛ стало меньше предвзятых судейских ошибок

Леонид Федун
globallookpress.com
«Что-то изменилось после моего заявление после игры с "Сочи"? На мой взгляд, да. Предвзятых судейских ошибок стало меньше. Но это не меняет общую тяжелую ситуацию в российском футболе», — приводит слова Федуна Коммерсантъ.
Напомним, Федун после матча против «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ заявил, что снимет «Спартак» с чемпионата из-за постоянных ошибок арбитров в играх с участием его команды.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров. 0