Федун: В РПЛ стало меньше предвзятых судейских ошибок

Владелец «Спартака»признался, что его по-прежнему беспокоит уровень судейства в чемпионате России.

«Что-то изменилось после моего заявление после игры с "Сочи"? На мой взгляд, да. Предвзятых судейских ошибок стало меньше. Но это не меняет общую тяжелую ситуацию в российском футболе», — приводит слова Федуна Коммерсантъ.

Напомним, Федун после матча против «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ заявил, что снимет «Спартак» с чемпионата из-за постоянных ошибок арбитров в играх с участием его команды.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров. 0