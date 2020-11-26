Дандолк — Рапид В: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 23:00 в группе B Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Рапид В» — «Дандолк» 4:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дандолк» — «Рапид В» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Рапид В»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Дандолк» — «Рапид В».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.