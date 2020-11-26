ЦСКА София — Янг Бойз: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 20:55 в группе A Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Янг Бойз» — «ЦСКА София» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Янг Бойз»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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