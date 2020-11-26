ЦСКА — Фейеноорд: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

Последний матч между собой: «Фейеноорд» — «ЦСКА» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фейеноорд»).
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