ЦСКА — Фейеноорд: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 20:55 в группе K Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Фейеноорд» — «ЦСКА» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фейеноорд»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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