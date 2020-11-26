ЧФР Клуж — Рома (26.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе A Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Рома» — «ЧФР Клуж» 5:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Рома». Коэффициент ставки — 1.85.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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