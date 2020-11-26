Брага — Лестер: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

Последний матч между собой: «Лестер» — «Брага» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лестер»).
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