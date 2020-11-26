Байер — Хапоэль Б-Ш: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 23:00 в группе C Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Хапоэль Б-Ш» — «Байер» 2:4 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Хапоэль Б-Ш» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Байер»).

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