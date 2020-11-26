АЗ Алкмар — Реал Сосьедад: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 23:00 в группе F Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «АЗ Алкмар» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 1.98.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Сосьедад»).

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