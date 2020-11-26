АЕК Афины — Заря: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 20:55 в группе G Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Заря» — «АЕК Афины» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «АЕК Афины» — «Заря» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «АЕК Афины»).

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