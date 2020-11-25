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    Волгарь — СКА-Хабаровск: онлайн-трансляция матча начнется в 17:30

    Волгарь — СКА-Хабаровск (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 17:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Волгарь» — «СКА-Хабаровск».

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    Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Волгарь» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Волгарь»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Волгарь» — «СКА-Хабаровск» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Волгарь» и «СКА-Хабаровск», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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