Торонто — Нэшвилл: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В 02:00 в плей-офф MLS начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Торонто»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торонто» — «Нэшвилл».

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