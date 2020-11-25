Тихонов: Наши клубы — для внутреннего пользования. Они не готовы к Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Россииназвал причины неудачного выступленияв Лиге чемпионов.

Обе команды потерпели поражения в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов: «Зенит» проиграл «Лацио» (1:2), а «Краснодар» — «Севилье» (1:2).

«Если брать глобально, то это уровень нашего чемпионата. Посмотрите, с кем приходится играть в национальном первенстве.

Где-то вполноги, где-то не напрягаясь. В Лиге чемпионов это не проходит. Наши обороняются числом, а "Лацио" и "Севилья" — индивидуально.

Наши клубы не готовы соревноваться с такими клубами. Наши лидеры — для внутреннего пользования», — заявил Тихонов в эфире «Матч ТВ».

«У Дзюбы был тяжелый период. Конечно, психологически это тяжелейший момент. Но Дзюба остается футболистом. Все видели проблемы сборной, когда его не было.

Без него трудно представить и "Зенит". Хочу его поздравить, что он обогнал меня по числу голов в Лиге чемпионов.

Но я-то был полузащитником, а он — нападающий. Можно сказать, что дзюбозависимость у нас есть», — заключил Тихонов.

Напомним, что Дзюба вышел на первое место в списке российских бомбардиров турнира. Артем обошел экс-спартаковца Андрея Тихонова, отличившегося восемь раз в 29 играх.

Третьим в списке российских бомбардиров ЛЧ является хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, у которого семь голов в 37 матчах. 0